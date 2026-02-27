Подсчитано, сколько зарплат нужно для покупки 1-комнатной квартиры в Пензе

Аналитики «Циана» выяснили, что в разных городах России сильно отличается доступность жилья: в одних на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке в 2025 году нужно было 44 среднегородские зарплаты, в других - 163.

Причем стоимость жилья влияет на разницу в доступности больше, чем размер заработка.

Наиболее доступными оказались квартиры в Новокузнецке, Кемерове, Липецке и Тольятти: местным жителям требовалось для покупки 44-54 зарплаты. В этих городах средние доходы, но сравнительно низкие цены на вторичном рынке.

«Самые недоступные квартиры - в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани, там понадобится более 100 зарплат. Цена квадратного метра в них в 2-4 раза выше средней зарплаты», - отметили аналитики «Циана».

В Пензе для покупки однокомнатной квартиры на вторичке в 2025 году требовалось 64 зарплаты. В 2024-м их нужно было 68. По мнению специалистов, показатель снизился из-за того, что жилье подорожало не так сильно, как выросли зарплаты.