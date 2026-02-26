Спрогнозировано улучшение ситуации с инфляцией в 2026 году

По итогам 2026 года инфляция в России войдет в целевой диапазон, составив 5-6%, а рост валового внутреннего продукта (ВВП) замедлится до 1%, ожидает ВТБ. Такой макроэкономический прогноз содержится в презентации финансовых результатов группы.

Аналитики банка также ожидают сохранения жесткой денежно-кредитной политики. Ключевая ставка Банка России на конец 2026 года прогнозируется на уровне 12% годовых при среднем значении за год около 14%, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Это в принципе означает, что на оставшихся 7 заседаниях совета директоров Банка России о ставке на каждом заседании будет снижение на 50 базисных пунктов. Содержательно заложен именно такой прогноз...

От себя я могу сказать, что я ожидаю в какой-то степени повторения 25-го года в 26-м... Такая ситуация с темпом роста реального ВВП и нежелание отправлять экономику России в рецессию могут означать более быстрое снижение ставки, чем мы закладываем», - указал он.

В банковском секторе ВТБ ожидает разнонаправленной динамики. Кредитование юридических лиц, согласно прогнозу, вырастет на 8-9%, в то время как розничное кредитование покажет более скромный рост - на 7-8%. Что касается пассивов, средства компаний на счетах могут увеличиться на 5-7%, а населения - на 8-10%.