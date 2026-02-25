В Пензе подписали соглашение о сотрудничестве с Хатлонской областью

В Пензу с рабочим визитом прибыла делегация Хатлонской области из Таджикистана, чтобы ознакомиться с экономическим и культурным потенциалом региона. Ее возглавил председатель области Давлатали Саид.

Таджикистан входит в десятку крупнейших стран - партнеров Пензенского региона. Туда экспортируются сельскохозяйственная продукция, оборудование, аппаратура, древесина, мебель, бытовая техника.

Заинтересованность в сотрудничестве между Пензенской и Хатлонской областями была подтверждена на международном инвестиционном форуме, состоявшемся в ноябре в Бохтаре (Таджикистан). Теперь намерения закрепили: в среду, 25 февраля, подписано соглашение между правительством Пензенской области и исполнительным органом государственной власти Хатлонской области.

«Документ позволит расширить и укрепить сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Параллельно с экономикой будем развивать взаимодействие образовательных учреждений и содействовать гастрольному обмену творческих коллективов», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Хатлонская область активно развивает добывающую, обрабатывающую, пищевую и легкую промышленность и является одним из ведущих регионов по производству хлопка во всей Центральной Азии.