Интерес инвесторов к драгметаллам вырос более чем на 40%

Инвесторы все больше внимания уделяют драгоценным металлам, обратили внимание в ВТБ. Так, число открытых обезличенных металлических счетов (ОМС) в банке за прошлый год увеличилось более чем на 40%. Динамика усилилась в новом году: только за январь спрос вырос почти на 10%. Общий объем драгоценных металлов в банке увеличился за прошлый год на 46%.

Статус ключевого актива для частных инвесторов подтверждает золото, формируя основной спрос на рынке ОМС. Количество «золотых» счетов по итогам 2025 года выросло на 50%. Объем металла на них увеличился на 16%.

Причина внимания инвесторов - значительный рост котировок. Цена на золото достигла в начале 2026 года отметки порядка $5000 за тройскую унцию. По результатам прошлого года доходность составила +28%, в этом году рост усилился - еще +17%.

Рынок серебра, в свою очередь, демонстрирует наиболее яркую динамику по объемам: при увеличении количества счетов в прошлом году на 36% объем металла на них вырос на 51%. Такая динамика объясняется тем, что инвесторы, осваивающие ОМС, начинают с золота, а затем активно диверсифицируют портфели, обращая внимание на потенциал серебра.

За 2025 год стоимость серебра выросла на 96% и с начала года удерживает высокие отметки, согласно данным ЦБ РФ. Цена на металл, устанавливаемая Банком России, по состоянию на 25 февраля 2026 года составила 214,21 рубля за грамм.

Также инвесторы формируют портфели в платине и палладии.

«Поведение инвесторов трансформируется. Драгоценные металлы, традиционно считавшиеся консервативным инструментом сбережений, превращаются в динамичный и массовый инвестпродукт. Рост происходит на фоне повышения финансовой грамотности населения и поиска надежных активов, позволяющих хеджировать рыночные риски в долгосрочной перспективе. Статистика подтверждает, что это долгосрочный тренд, а не разовый всплеск. Клиенты не только активно открывают счета, но и наращивают объемы вложений, рассматривая ОМС как полноценный актив для диверсификации и сохранения капитала», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.