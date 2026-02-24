Стало известно, кто будет востребован на рынке труда в 2026 году

Экономика

Стало известно, кто будет востребован на рынке труда в 2026 году
Печать
Telegram

В Пензенской области сформировали прогноз кадровой потребности на 2026 год.

Основой для него стал опрос более 3 000 работодателей по всем видам экономической деятельности, уточнили в региональном правительстве.

Также учитывались макроэкономические и демографические показатели, данные с рынка труда.

По словам министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексея Качана, в 2026 году наибольший спрос работников ожидается в обрабатывающих производствах - 24,7%, здравоохранении и социальных услугах - 14,9%, образовании - 12,4%, сельском хозяйстве - 11,7%, транспортировке и хранении - 6,3%.

«Прогноз кадровой потребности должен стать основой формирования контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», - добавил Алексей Качан.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
трудоустройство безработица профессия
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!