Стало известно, кто будет востребован на рынке труда в 2026 году

В Пензенской области сформировали прогноз кадровой потребности на 2026 год.

Основой для него стал опрос более 3 000 работодателей по всем видам экономической деятельности, уточнили в региональном правительстве.

Также учитывались макроэкономические и демографические показатели, данные с рынка труда.

По словам министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексея Качана, в 2026 году наибольший спрос работников ожидается в обрабатывающих производствах - 24,7%, здравоохранении и социальных услугах - 14,9%, образовании - 12,4%, сельском хозяйстве - 11,7%, транспортировке и хранении - 6,3%.

«Прогноз кадровой потребности должен стать основой формирования контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», - добавил Алексей Качан.