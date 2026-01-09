Экономическое положение пенсионеров проанализируют

Экономическое положение пенсионеров проанализируют
В России каждые 2 года намерены проводить анализ социально-экономического положения пенсионеров. Об этом говорится в утвержденном Правительством РФ планом мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Первое исследование намечено на 2026 год. Подготовленный доклад представят в Минтруд РФ, затем его разместят на сайте ведомства.

По итогам исследования разработают рекомендации по устойчивому повышению уровня жизни пенсионеров.

Согласно выводам экономистов, в России соотношение между средней зарплатой и пенсией достигло минимального за 17 лет уровня. И хотя государство индексирует выплаты пожилым людям, за ростом цен пенсии не успевают.

По подсчетам экспертов, сейчас уровень жизни россиянина, выходящего на пенсию, падает в 4 раза.

