Юрист объяснил, как новогодние каникулы повлияют на зарплаты

Продолжительные выходные в январе - по 11-е число включительно - не должны сказаться на зарплате работников, которым установлен оклад, сообщил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ наличие в месяце нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада таких работников. Соответственно, «окладники» в деньгах не потеряют», - уточнил он.

При этом непривычным окажется размер выплаты за первую половину января - так называемый аванс. Зарплата начисляется пропорционально отработанному времени. В расчет войдет всего несколько рабочих дней, поэтому сумма меньше, чем в другие месяцы.

«Зато заработная плата за вторую часть месяца будет существенно выше обычной, и в итоге общая сумма оклада за январь останется той же», - пояснил юрист.

У тех, кто оформлен по часовой тарифной ставке или сдельной оплате, новогодние праздники могут отразиться на зарплате. Здесь все станет зависеть от того, сколько часов отработано за месяц или какой объем работы выполнен.

«Но таким работникам по закону работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если в период с 1 по 8 января они не будут работать. Размер этого вознаграждения должен быть определен локальным нормативным актом организации. Если же работник будет привлечен в работе в нерабочие праздничные дни, такая работа должна быть оплачена в двойном размере», - добавил юрист.