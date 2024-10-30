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Общество

Опубликован новый минимальный размер оплаты труда

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С нового года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит 22 тысячи рублей.

Соответствующий документ подписал Президент России Владимир Путин во вторник, 28 октября. Документ размещен на портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в размере 22 440 рублей в месяц», - говорится в Указе главы государства.

Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля. В феврале Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал увеличить этот показатель.

В июне председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 2025 года МРОТ будут рассчитывать из медианной зарплаты, он составит практически половину от такого показателя. В свою очередь министр труда РФ Антон Котяков уточнил, что с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% медианной зарплаты.

В 2023-м медианная заработная плата в России составила 46 751 рубль.

Планируется, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда будет составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.

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