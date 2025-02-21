Пензенцы хранят в банках почти 283 млрд рублей

21.02.2025 | 12:30

Жители Пензенской области на 1 января 2025 года хранили в банках почти 283 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу), сообщили в Пензенском отделении Банка России.

По сравнению с 2024 годом сумма выросла на 28%.

Пензенцы предпочитают хранить деньги в рублях: на их долю пришлось 277 млрд сбережений (98%).

«Ставки по рублевым вкладам выросли вслед за повышением ключевой ставки. Условия по депозитам стали выгоднее, поэтому в Пензенской области, как и в России в целом, объем привлеченных банками средств граждан увеличился», - пояснил управляющий отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов.

На последнем заседании Центробанк вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Этот шаг приведет к дальнейшей стабилизации рынка, и в ближайшие месяцы ставки по вкладам в российских банках снизятся на 0,5-1 п. п., считают эксперты.