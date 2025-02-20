Жители ПФО хотели бы иметь «единый кошелек» для управления счетами

20.02.2025 | 16:44

Абсолютное большинство жителей Приволжского федерального округа (81%) хотели бы иметь возможность управлять своими счетами в разных банках из одного банковского приложения, показал опрос ВТБ. Он был проведен среди россиян в рамках масштабного исследования «Открытый банкинг: безопасные API для всех», посвященного концепции открытого банкинга и защите данных пользователей.

Возможность «единого кошелька» предусмотрена в концепции открытого банкинга, который сегодня исследуют крупнейшие банки страны.

Свыше половины респондентов - 54% - убеждены, что опция синхронизации счетов между собой, доступа к счетам в нескольких банках из единого интерфейса должна быть «базовой и бесплатной», а 27% даже готовы были бы за нее заплатить, так как она «может существенно сэкономить бюджет».

Продолжить пользоваться приложениями разных банков без их синхронизации между собой хотели бы 16% опрошенных.

Более половины приволжан (59%) заявили, что ведут строгую систематизацию своих трат, используя карты различных банков для разного типа расходов. Еще 24% хотя и пользуются одновременно несколькими банковскими картами, не соблюдают четкой систематизации расходов, используя карты стихийно. И только 11% респондентов признали, что им достаточно одной карты для совершения всех операций.

В то же время точное представление, что именно подразумевается под концепцией открытого банкинга, имеют только 6% жителей ПФО, следует из опроса ВТБ. Каждый третий (34%) признался, что знает о ней в общих чертах, но его знания «обрывочны». Большая часть респондентов (59%) указали, что никогда не слышали об открытом банкинге. При описании его концепции большинство опрошенных (76%) согласились с тем, что она будет активно развиваться.

Открытый банкинг (англ. Open banking) - это концепция взаимной интеграции продуктов и сервисов от разных финансовых поставщиков в едином интерфейсе. Такой подход позволяет строить обмен данными о клиенте с его согласия и формировать для него лучшие персональные предложения с помощью технологии открытых API (Open API, универсальных программных интерфейсов).

В рамках исследования «Открытый банкинг: безопасные API для всех» специалисты ВТБ проанализировали свыше ста российских и зарубежных источников.

«Мировой рынок открытого банкинга сегодня превышает $30 млрд, а к 2032 году эксперты прогнозируют его рост более чем до $130 млрд. Россия находится на пороге развития открытого банкинга, который должен кардинально изменить привычные пользовательские сценарии при оказании банковских услуг. Участникам российского рынка предстоит совместно с регуляторами, крупными корпорациями, в том числе банками, отраслевыми ассоциациями, преодолеть ряд ключевых вызовов, включая достижение баланса требований безопасности», - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Опрос проводился среди 1 500 респондентов - жителей российских городов с населением свыше 100 тысяч человек.