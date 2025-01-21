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Экономика

В 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырос всего на 2%

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По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составили около 530 млрд рублей, что всего на 2% выше результата 2023-го. Годом ранее этот сегмент рынка продемонстрировал 4-кратный прирост продаж. Существенное сокращение темпов произошло в результате изменения господдержки и увеличения рыночных ставок.

Рынок кредитования ИЖС, как и в целом сегмент ипотеки, стал охлаждаться с третьего квартала. Тогда перестала работать программа массовой господдержки, а по семейной и IT-ипотеке сузился круг потенциальных заемщиков и было введено требование проводить все расчеты только по договору подряда с эскроу.

Сдерживающим фактором выступила и стоимость рыночных кредитов, которая увеличилась вслед за ключевой ставкой.

За июль-сентябрь россияне получили на строительство домов на 36% кредитных средств меньше, чем в предыдущие 3 месяца. В 4-м квартале охлаждение спроса ускорилось: по оценке ВТБ, в этот период продажи ипотеки на ИЖС сократились почти в 1,5 раза к третьему кварталу.

«Ипотечный бум подошел к концу и в сегменте частного строительства: ушедший год завершил пятилетку рекордов на этом рынке. В наступившем году из-за высоких ставок, изменившейся господдержки и перехода к расчетам только по эскроу выдачи кредитов на дома просядут достаточно существенно. Пока мы ожидаем сокращения рынка ипотеки на ИЖС примерно на четверть, но многое будет зависеть от инициатив правительства по поддержке спроса на семейную ипотеку и скорости адаптации подрядчиков к новым условиям работы», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

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