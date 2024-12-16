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Экономика

Для пензенцев стала менее доступна покупка недорогой машины

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Пензенская область за год опустилась в рейтинге регионов РФ по доступности покупки автомобилей, составленном экспертами ria.ru. Если в 2023-м доля семей, которые могут себе позволить купить в кредит и содержать недорогую новую машину (стоимостью 1 млн рублей) составляла 10,4%, то в 2024-м показатель снизился до 9,7%.

Ценник на бюджетные авто вырос до 1,2 млн рублей. По данным за прошлый год, Сурский край располагался на 64-й строчке рейтинга из 85. Сейчас область заняла 65-е место.

Еще меньше пензенских семей может купить в кредит и содержать новый автомобиль средней стоимости (до 2,9 млн рублей) - 2%.

Если сравнивать область с соседними регионами, то новая машина более доступна саратовцам. Область расположилась на 58-й строчке рейтинга: 10,7% семей могут приобрести в кредит и содержать недорогую машину, 2,5% - автомобиль средней стоимости.

Ульяновская область заняла 61-е место с показателями 10,4% и 2,5% соответственно.

Ниже Пензенской области в рейтинге оказались Республика Мордовия (67-е место, 8,8% и 1,5%), а также Тамбовская область (75-е, 7,7% и 1,6%).

Лидером в списке стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там недорогая новая машина в кредит доступна 54,7% семей, а средней стоимости – 26,3%. На последнем месте рейтинга - Ингушетия (2,1% и 0,6% соответственно).

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