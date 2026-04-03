В марте выдачи ипотеки на рынке выросли на треть

По оценкам ВТБ, в марте объем выданной ипотеки на рынке достиг 335 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в марте прошлого года, и на 15% - чем в феврале текущего года.

Всего за первый квартал россияне взяли в банках более 1 трлн рублей ипотечных кредитов - на 70% больше, чем годом ранее.

В марте зафиксировано восстановление спроса на ипотеку с господдержкой. Ее доля выросла до 69% против 60% в феврале.

«Рынок ипотеки в марте уверенно отыгрывает февральское «охлаждение». Мы фиксируем возврат спроса к госпрограммам после корректировки условий по «семейной ипотеке». При этом клиенты стали активнее рассматривать готовые квартиры по рыночным ставкам, которые банки снижают с начала года, реагируя на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

