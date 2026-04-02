Рынок автокредитования ускорил рост в марте на 70%

Рынок автокредитования ускорил рост в марте на 70%
По оценкам ВТБ, в марте 2026 года российский рынок автокредитов достиг 174 млрд рублей. Это на 70% превышает показатель марта прошлого года и в 1,5 раза - февраля 2026-го. По итогам всего квартала выдачи автокредитов увеличились на 42%.

Рынок в этом году демонстрирует устойчивую положительную динамику месяц к месяцу. Ключевыми факторами роста выступают адаптация банков к ужесточению регуляторных требований, когда учитываются только официальные доходы заемщиков, а также последовательное снижение рыночных ставок вслед за смягчением денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

«Мартовские выдачи подтверждают переход рынка к фазе устойчивого восстановления. Мы фиксируем рост не только в сумме, но и в количестве сделок - это сигнал возвращения массового спроса.

Рост спроса на новые автомобили говорит о том, что клиенты, несмотря на рыночную конъюнктуру, сохраняют интерес к обновлению автопарка и готовы принимать решения при появлении более комфортных условий кредитования», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По прогнозам ВТБ, при сохранении текущего тренда по итогам 2026 года объем рынка автокредитования может составить порядка 1,8 трлн рублей, что на 5% выше результата прошлого года.

втб банк автокредит
 
 
 
 
 

