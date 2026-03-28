В Пензенской области айтишники перестали получать больше всех

Пензенская область за год опустилась в рейтинге регионов РФ по зарплатам в отраслях с 68-го места на 72-е. Список составили эксперты ria.ru, всего в нем 85 строчек.

Специалисты оценили размер вознаграждения за труд в российских регионах, опираясь на данные по средним заработным платам в 2025 году.

В Пензенской области ведущей по зарплатам стала отрасль науки и проектирования. Задействованные в ней жители региона в среднем получали 94 000 рублей. Однако еще в прошлогоднем рейтинге лидировала другая сфера: самые высокие зарплаты в Сурском крае были у работников организаций, занимающихся ИТ и связью (72 000 рублей).

Три соседних с Сурским краем региона опередили его по показателям. Ульяновская область расположилась на 40-м месте, там наивысшие зарплаты у трудящихся в сфере ИТ (125 000 рублей). Саратовская область заняла 66-ю строчку: ведущей по зарплатам также названа отрасль науки и проектирования (98 000 рублей). Мордовия находится на 70-м месте (транспортное машиностроение, 95 000 рублей).

Ниже Пензенской области в рейтинге оказалась Тамбовская - 77-е место. Там самые высокие зарплаты в химической промышленности - 85 000 рублей.

Лидером рейтинга стала Сахалинская область. Самое высокое вознаграждение за труд в ней у людей, занятых в добыче нефти и газа (328 000 рублей). На последней строчке находится Ингушетия, где ведущая по зарплатам отрасль - госслужба (61 000 рублей).