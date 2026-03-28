В Пензенской области айтишники перестали получать больше всех

Экономика

Печать
Max

Пензенская область за год опустилась в рейтинге регионов РФ по зарплатам в отраслях с 68-го места на 72-е. Список составили эксперты ria.ru, всего в нем 85 строчек.

Специалисты оценили размер вознаграждения за труд в российских регионах, опираясь на данные по средним заработным платам в 2025 году.

В Пензенской области ведущей по зарплатам стала отрасль науки и проектирования. Задействованные в ней жители региона в среднем получали 94 000 рублей. Однако еще в прошлогоднем рейтинге лидировала другая сфера: самые высокие зарплаты в Сурском крае были у работников организаций, занимающихся ИТ и связью (72 000 рублей).

Три соседних с Сурским краем региона опередили его по показателям. Ульяновская область расположилась на 40-м месте, там наивысшие зарплаты у трудящихся в сфере ИТ (125 000 рублей). Саратовская область заняла 66-ю строчку: ведущей по зарплатам также названа отрасль науки и проектирования (98 000 рублей). Мордовия находится на 70-м месте (транспортное машиностроение, 95 000 рублей).

Ниже Пензенской области в рейтинге оказалась Тамбовская - 77-е место. Там самые высокие зарплаты в химической промышленности - 85 000 рублей.

Лидером рейтинга стала Сахалинская область. Самое высокое вознаграждение за труд в ней у людей, занятых в добыче нефти и газа (328 000 рублей). На последней строчке находится Ингушетия, где ведущая по зарплатам отрасль - госслужба (61 000 рублей).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
зарплата статистика рейтинг
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!