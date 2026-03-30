Пассивный доход от вкладов оказался выше, чем от сдачи недвижимости

Экономика

Пассивный доход от вкладов оказался выше, чем от сдачи недвижимости
ВТБ проанализировал две наиболее распространенные стратегии получения пассивного дохода для состоятельных клиентов - инвестиции в жилую недвижимость для последующей сдачи в аренду и открытие банковского вклада. По оценке банка, на текущем рыночном цикле классический депозит не только требует меньше временных затрат, но и обеспечивает денежный поток, который превосходит арендную модель.

В ВТБ подсчитали, что сдача объекта недвижимости премиум- или бизнес-класса в аренду приносит собственнику около 4–6% годовых в виде арендных платежей. Для сравнения, размещение средств на банковских вкладах или, например, в облигациях позволяет получать 14–17% годовых. Таким образом, разрыв в доходности достигает двукратного, а в отдельных случаях - трехкратного значения.

Чтобы сформировать стабильный ежемесячный доход в размере 200 000 рублей за счет аренды, требуется капитал порядка 50 миллионов рублей. Аналогичный пассивный доход без необходимости управления объектом, поиска арендаторов и оплаты содержания недвижимости достигается при размещении на депозите суммы около 17 миллионов рублей.

«В условиях текущей макроэкономической конъюнктуры мы фиксируем смену инвестиционных приоритетов как у состоятельных, так и у розничных клиентов. Стратегия «рантье» предполагает высокий порог входа и зачастую оказывается экономически неоптимальной для среднестатистического розничного инвестора. Депозитные продукты, напротив, позволяют начинать формирование сбережений с небольших сумм, обеспечивая их гарантированный прирост.

При этом рынок не исчерпывается классическими вкладами: для клиентов, ориентированных на стабильные выплаты и диверсификацию рисков, существуют решения в том числе в секторе недвижимости с более высокой доходностью, такие как закрытые паевые инвестиционные фонды на коммерческую недвижимость, которые сочетают низкий порог входа с профессиональным управлением и стабильным денежным потоком», - отметил заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

По оценке эксперта, когда ставки по вкладам снизятся, структура спроса неизбежно начнет трансформироваться. Денежные потоки перераспределятся в пользу акций, что может стать драйвером роста фондового рынка, а также в реальные активы, традиционно защищающие от инфляции, - золото и недвижимость, которые станут более привлекательными за счет потенциального роста стоимости.

