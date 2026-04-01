Объем выдачи потребительских кредитов в марте вырос на четверть

Экономика

Согласно оценкам ВТБ, в марте объем выдачи кредитов наличными в России достиг 412 млрд рублей. Это на 27% превышает показатель февраля текущего года и на 70% - марта 2025-го.

«Тренд марта задан двумя факторами: смягчением ставок и началом подготовки клиентов к летнему сезону. Последовательное снижение сделало кредиты наличными более доступными для плановых покупок, что напрямую отразилось на динамике продаж.

При этом рост рынка идет без разбалансировки качества портфелей: банки сохраняют взвешенный подход к оценке долговой нагрузки заемщиков, что позволяет банкам поддерживать высокое качество кредитного портфеля и сохранять его устойчивость в долгосрочной перспективе», - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По итогам 2026 года ВТБ прогнозирует рост рынка потребительского кредитования в 1,6 раза - до 5,7 трлн рублей.

