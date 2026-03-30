В Пензе цены на новые квартиры за 5 лет выросли в 1,6 раза

Новостройки в России за последние 5 лет подорожали более чем в 2 раза - стоимость квартиры в сделке увеличилась в среднем на 110%.

При этом в Пензе рост цен на новое жилье оказался ниже, чем в среднем по стране: они увеличились в 1,6 раза (на 63%).

По данным аналитиков «Циана», в январе-феврале 2021 года средняя стоимость квартиры в сделке в областном центре составляла 3,12 млн, в тот же период 2026-го - 5,08 млн.

Сильнее всего цены на новостройки выросли в Тольятти (с 2,69 до 8,05 млн), Челябинске (с 2,36 до 6,94 млн) и Набережных Челнах (с 3,03 до 8,01 млн). Это города с большой долей промышленности в экономике, высокими темпами роста доходов и низкой обеспеченностью новым жильем, пояснили аналитики «Циана».

Минимальный рост цен зафиксирован в Нижнем Новгороде (с 5,96 до 9,09 млн), Владивостоке (с 5,93 до 9,08 млн) и Воронеже (с 3,93 до 6,14 млн).