В Пензе открылось обновленное отделение ВТБ

В Пензе обновили офис ВТБ для физических лиц, который находится в Ленинском районе, на улице Суворова, 146а. Рядом расположены остановки общественного транспорта, ТЦ «Суворовский».

В отделении можно открыть вклад, подать заявку на кредит, выпустить дебетовые и кредитные карты. Специалисты проконсультируют, настроят цифровые сервисы, программу лояльности, помогут оформить перевод зарплаты или пенсии на карту ВТБ.

В обновленном офисе организованы комфортные зоны обслуживания и переговорная комната, установлены 4 банкомата с круглосуточным доступом, работает сервис предварительной записи. Отделение можно посетить с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу - с 10:00 до 15:00. Рядом со зданием есть бесплатная парковка.

«Мы продолжаем модернизацию и расширение сети, чтобы всем жителям Пензенской области было доступно получение финансовых услуг в комфортных и современных условиях. За последние 2 года банк открыл офисы в Кузнецке, Каменке, Сердобске, Засечном и Пензе. Отдельно хочется напомнить о том, что в завершающей стадии находится процесс интеграции «Почта Банка». У жителей региона уже появилась возможность оформить продукты ВТБ и получить консультацию сотрудников в отделениях «Почты России», – рассказал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Параллельно с расширением и модернизацией офисной сети банк активно развивает выездной сервис. Сейчас доставку продуктов ВТБ могут заказать жители 223 населенных пунктов Пензенской области. Чаще всего с помощью выездного сервиса жители региона оформляют дебетовые карты, подключают «Семейный банк» и программу лояльности, а также обращаются за настройкой автопополнения и других цифровых сервисов.

На текущий момент клиентами ВТБ в Пензенской области являются почти 207 тысяч физических и 10 тысяч юридических лиц.

