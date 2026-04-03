Экспорт сельхозпродукции Пензенской области превысил план

Пензенская область планомерно идет к цели, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным, - увеличению объемов сельхозпродукции и росту ее экспортных поставок, сообщил губернатор Олег Мельниченко. У агропромышленного комплекса региона большой потенциал для развития.

«В прошлом году объем экспорта сельхозпродукции Пензенской области составил почти 158 миллионов долларов, что на четверть превысило прогнозный план. Экспортируем товары в 50 стран мира, включая государства ближнего зарубежья, Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Америки», - перечислил губернатор в своем канале в МАХ.

Основные экспортные продукты - это мясо птицы, кондитерские изделия, сахарная продукция и подсолнечное масло.

Регион открывает новые рынки сбыта: в конце 2025 года начались поставки мяса индейки в Малайзию, в начале 2026-го - на Филиппины. Более 11 тысяч тонн гранулированного свекловичного жома отправили в Марокко.

«В этом году общий объем мер господдержки агропромышленного комплекса Пензенской области составляет порядка 2,5 млрд рублей, включая субсидии на переработку, а также поддержку инвестиционных проектов. Поручил региональному минсельхозу вести поэтапное сопровождение значимых для развития нашей экономики инвестпроектов», - рассказал Олег Мельниченко.