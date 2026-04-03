Экспорт сельхозпродукции Пензенской области превысил план

Экономика

Печать
Max

Пензенская область планомерно идет к цели, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным, - увеличению объемов сельхозпродукции и росту ее экспортных поставок, сообщил губернатор Олег Мельниченко. У агропромышленного комплекса региона большой потенциал для развития.

«В прошлом году объем экспорта сельхозпродукции Пензенской области составил почти 158 миллионов долларов, что на четверть превысило прогнозный план. Экспортируем товары в 50 стран мира, включая государства ближнего зарубежья, Европы, Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Америки», - перечислил губернатор в своем канале в МАХ.

Основные экспортные продукты - это мясо птицы, кондитерские изделия, сахарная продукция и подсолнечное масло.

Регион открывает новые рынки сбыта: в конце 2025 года начались поставки мяса индейки в Малайзию, в начале 2026-го - на Филиппины. Более 11 тысяч тонн гранулированного свекловичного жома отправили в Марокко.

«В этом году общий объем мер господдержки агропромышленного комплекса Пензенской области составляет порядка 2,5 млрд рублей, включая субсидии на переработку, а также поддержку инвестиционных проектов. Поручил региональному минсельхозу вести поэтапное сопровождение значимых для развития нашей экономики инвестпроектов», - рассказал Олег Мельниченко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
аграрии экспорт губернатор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!