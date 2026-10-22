Пензенская область получит средства на развитие экспорта

Экономика

Пензенская область получит средства на развитие экспорта
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Пензенская область получит 31 млн 48 тыс. 900 рублей на развитие экспорта. Распоряжение о распределении средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Регион попал в число 58 субъектов РФ, подавших соответствующие заявки. Субсидия позволит увеличить объем зарубежных поставок.

«Речь в том числе идет о проектах, которые реализуются представителями малого и среднего бизнеса при поддержке региональных экспортных центров. Предусмотренные меры охватывают все этапы экспортной сделки - от консультаций до участия в международных выставках и содействия в размещении на зарубежных площадках», - пояснили в Правительстве РФ.

Подчеркивается, что это ускорит поиск торговых партнеров на перспективных рынках и адаптацию к местным правилам и требованиям, будет способствовать раскрытию и реализации торгового потенциала отечественных компаний.

В общей сложности регионам выделено 1 млрд 725 млн 146 тыс. 400 рублей.

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