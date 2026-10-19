ЦБ установил предел роста ставки по семейной ипотеке

Центральный банк России определил потолок роста ставок по семейной ипотеке после завершения льготного периода. Лимит составляет +4% к изначально установленным в договоре.

С 1 октября льготный период ограничен 15 годами. Далее максимальная ставка исчисляется по ключевой, действовавшей на момент окончания субсидирования, увеличенной на 3 процентных пункта, говорится в информационном письме регулятора.

Для кредитов, взятых на индивидуальное жилищное строительство, рост ставки ограничен 3,5%.

Документ рекомендует банкам формировать график платежей с учетом этой динамики, чтобы заемщик видел, сколько предстоит платить через 15 лет.

Кредитные учреждения обязаны предупреждать клиентов заранее, а при расчете долговой нагрузки и полной стоимости кредита должны учитывать повышенную ставку. Мера принята для снижения рисков при сроке ипотеке больше 15 лет.

Судя по письму ЦБ, на обычные потребительские кредиты, микрозаймы и автокредиты правило «+4%» не распространяется.