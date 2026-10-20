Олег Мельниченко: В регионе собрали уже 2,8 млн тонн зерновых

Уборочная кампания в Пензенской области подходит к завершению. Губернатор Олег Мельниченко обнародовал ее предварительные итоги.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых составляет 2,8 млн тонн.

«План уборки пшеницы выполнен на 100%. По зерновым удалось достичь цели, которую мы себе ставили, средняя урожайность по области - 37 центнеров с гектара. Думаю, после уборки кукурузы мы выйдем на 3 миллиона тонн, что очень неплохо», - отметил глава региона.

Хорошими темпами идет сбор сахарной свеклы и подсолнечника - убрано 69% и 62% площадей соответственно, урожайность с гектара - 373 центнера и 20 центнеров.

Валовой сбор сои составляет 245,5 тысячи тонн, средняя урожайность - 21 центнер с гектара, убрано 86%, уточнили в областном правительстве.

«Погода нам благоволит, дает все шансы работать без лишних потерь», - подчеркнул Олег Мельниченко.

В 2027 году в регионе планируют посеять сельхозкультуры на площади не менее полутора миллионов гектаров.