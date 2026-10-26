Названа причина повышения цен на гречку в Пензенской области

В Пензенской области в сентябре цены выросли на 0,51% по сравнению с августом. Годовая инфляция повысилась и составила 6,44%, что больше, чем в целом по России (6,35%).
Сильнее всего в начале осени подорожали непродовольственные товары: смартфоны, телевизоры, стиральные машины и холодильники. Эксперты связали это с ослаблением рубля в предыдущие месяцы.
Тем не менее за год стиральные машины подешевели на 2,23%, холодильники - на 2%, а смартфоны и телевизоры подорожали умеренно - на 3,26% и 4,17% соответственно, уточнили в ЦБР.
Инструменты и оборудование стали доступнее. Например, упали в цене садовые триммеры: перед закрытием дачного сезона в некоторых магазинах их продавали со скидкой. В целом за 12 месяцев инструменты незначительно подорожали - на 1,09%.
Что касается продуктов питания, то сильнее всего в начале осени выросла стоимость куриных яиц.
«С апреля по август этого года они заметно дешевели. В сентябре птицефабрики начали переносить в цены накопленные издержки на корма, ветеринарные препараты, обслуживание оборудования, упаковку и транспортировку продукции. В результате за месяц куриные яйца подорожали на 18,17%», - пояснили специалисты.
Повысилась также стоимость макарон и круп, особенно гречки.
«Предложение этой крупы снизилось: из-за сокращения посевных площадей гречихи ожидается, что ее урожай будет меньше, чем в прошлом году. За месяц макароны и крупы подорожали на 2,01%, а за год - на 5,32%», - отметили в ЦБР.
А вот фрукты и овощи в сентябре подешевели благодаря поступлению на прилавки нового урожая. Несмотря на это, за год овощи подорожали на 5,8%, а фрукты - на 3,58%.
Цены на услуги с наступлением осени выросли, заметнее всего - в сфере образования.
«Затраты учебных заведений на содержание помещений, покупку оборудования и оплату труда преподавателей увеличились. С началом учебного года образовательные организации переносили накопленные издержки в стоимость своих услуг. В результате в сентябре услуги подорожали на 13,93%, а за год - на 17,63%», - уточнили эксперты.
Кроме того, повысились в цене услуги организаций культуры. К примеру, впервые с февраля 2023 года выросла стоимость билетов в театр - и за месяц, и за год на 8,01%.
А вот санаторно-оздоровительные услуги подешевели в преддверии завершения сезона отпусков (в
наблюдение Росстата вошли путевки на октябрь и ноябрь). За месяц стоимость снизилась на 13,15%, за год выросла на 10,65%.