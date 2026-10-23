Олег Мельниченко заявил об улучшении ситуации с топливом

Экономика

Олег Мельниченко заявил об улучшении ситуации с топливом
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В Пензенской области постепенно улучшается ситуация с обеспечением моторным топливом и ГСМ. Об этом губернатор Олег Мельниченко заявил на совещании под руководством зампреда Правительства РФ Александра Новака в четверг, 22 октября.

«Мы видим положительную динамику на рынке топлива, которая была достигнута благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний», - отметил Александр Новак.

По его мнению, необходимо продолжить активную работу по основным направлениям, связанным с корректировкой ценообразования на нефтепродукты, сбором данных по всем регионам для возможности принятия оперативных решений, заключением соглашений с независимыми участниками рынка.

Олег Мельниченко заявил об улучшении ситуации с топливом

Благодаря введению в оборот внеклассового топлива, организации импорта, вводу в эксплуатацию новых производственных мощностей уже наблюдается положительная динамика как по бензину, так и по ДТ. Удалось увеличить производство, сформировать запасы.

Принесла свои плоды и работа по линии ФАС - пресечены нарушения антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов. Региональные органы власти заключают соглашения с независимыми автозаправочными станциями для стабилизации цен.

Олег Мельниченко заявил об улучшении ситуации с топливом

Пензенский губернатор держит ситуацию на личном контроле.

«Благодарю Правительство Российской Федерации за своевременные меры. Вопрос с поставками дизельного топлива решился, регион обеспечен им в полном объеме. Наращиваем поставки бензина, дважды в сутки контролируем наличие горючего на АЗС. На постоянном контроле - наличие ГСМ для агропромышленного комплекса региона. Имеющегося запаса дизельного топлива достаточно для стабильной работы сельхозпредприятий. Ведем мониторинг цен и поставок горючего», - конкретизировал Олег Мельниченко.

Региональный минэк после предварительного согласования с УФАС и прокуратурой заключил соглашения с 6 независимыми АЗС о стабилизации цен на автомобильный бензин и дизельное топливо, уточнили в областном правительстве.

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