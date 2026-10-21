В Пензенской области поднимут ставки транспортного налога

Экономика

В Пензенской области поднимут ставки транспортного налога
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В Пензенской области планируют поднять транспортный налог. Проект закона, внесенного губернатором, опубликован на сайте правительства, он проходит антикоррупционную экспертизу.

Предполагается, что для легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно будет установлена ставка в размере 35 рублей с каждой лошадиной силы (сейчас - 30).

Для машин с мощностью двигателя от 150 до 200 лошадиных сил (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно ставка составит 50 рублей (сейчас - 45).

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Ранее стало известно, что жители Пензенской области получили более 652 000 налоговых уведомлений за 2025 год. Их массовая рассылка началась с 21 сентября. Физлица должны уплатить налоги на имущество (за объекты недвижимости и транспортные средства) и доходы (по которым не был удержан НДФЛ) не позднее 1 декабря 2026 года.

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