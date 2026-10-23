В Пензенской области вырос спрос на недвижимость

За 9 месяцев 2026 года в Пензенской области зафиксирован рост спроса на недвижимость, сообщили в региональном управлении Росреестра.

Количество сделок на вторичном рынке увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«За период январь - сентябрь сотрудниками ведомства было зарегистрировано 21 878 прав на жилые здания и помещения на основании договоров купли-продажи (ДКП), за аналогичный период прошлого года было оформлено 19 955 прав», - уточнили в Росреестре.

На первичном рынке недвижимости зафиксирован менее значительный рост - 5%. С января по сентябрь зарегистрировали 4 943 договора долевого участия (ДДУ), за аналогичный период 2025 года - 4 705.

Ранее сообщалось, что в Пензе для покупки 1-комнатной квартиры нужно в среднем 64 зарплаты.