В Пензенской области вырос спрос на недвижимость

Экономика

В Пензенской области вырос спрос на недвижимость
Печать
Max

За 9 месяцев 2026 года в Пензенской области зафиксирован рост спроса на недвижимость, сообщили в региональном управлении Росреестра.

Количество сделок на вторичном рынке увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«За период январь - сентябрь сотрудниками ведомства было зарегистрировано 21 878 прав на жилые здания и помещения на основании договоров купли-продажи (ДКП), за аналогичный период прошлого года было оформлено 19 955 прав», - уточнили в Росреестре.

На первичном рынке недвижимости зафиксирован менее значительный рост - 5%. С января по сентябрь зарегистрировали 4 943 договора долевого участия (ДДУ), за аналогичный период 2025 года - 4 705.

Ранее сообщалось, что в Пензе для покупки 1-комнатной квартиры нужно в среднем 64 зарплаты.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
статистика жилье квартира
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!