Жители Пензы уступили саратовцам по уровню зарплат

В Пензе в первом полугодии 2026 года заработная плата выросла на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Данные приводятся в рейтинге городов России по уровню зарплат, составленном экспертами ria.ru.

В основе исследования - муниципальная статистика по крупным и средним предприятиям, а также стоимость фиксированного потребительского набора, определенная Росстатом по регионам.

Пенза заняла в рейтинге 67-е место из 100. Средняя чистая зарплата составила 70 600 рублей. Сумма превышает стоимость потребительского набора товаров и услуг в 3,07 раза.

Выше Пензы в рейтинге соседний Саратов. Город занял 65-е место с показателями: 71 900 рублей - средняя чистая зарплата, 3,18 - соотношение заработка и стоимости потребительского набора.

У других соседей пензенцев уровень заработных плат ниже. Ульяновск расположился на 70-й строчке (74 600 рублей, 3,07), Саранск - на 77-й (67 900 рублей, 2,95), а Тамбов - на 84-й (67 000 рублей, 2,83).

Лучше всех в рейтинге уровень зарплат у жителей Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий АО). Здесь размер чистого месячного заработка (180 300 рублей) превышает стоимость фиксированного потребительского набора товаров и услуг в 5,93 раза.

На последнем месте - Грозный (Чеченская Республика) с показателями 54 100 рублей и 2,19.