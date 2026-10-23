Центробанк поднял годовой прогноз инфляции

Инфляция в России по итогам 2026 года составит 7,1-7,6%, считают в Центробанке. Прогноз был опубликован на сайте регулятора в пятницу, 23 октября.

Таким образом, ожидаемый уровень инфляции вырос. 23 сентября в ЦБ предполагали, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики по итогам года она составит 6,0-7,0%.

«Высокие инфляционные ожидания препятствуют замедлению инфляции. Несмотря на некоторое снижение ожиданий населения и бизнеса в октябре, в целом в последние месяцы они находятся вблизи максимальных уровней за два года. Выросли ожидания участников финансового рынка и аналитиков», - пояснили в Банке России.

В июне ЦБ прогнозировал годовую инфляцию в 4,5-5%.

Ранее стало известно, что Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Цикл ее снижения регулятор прервал в сентябре.