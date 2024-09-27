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Экономика

Заморозки: в Пензенской области помогут 4 аграрным фирмам

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Стало известно, какую сумму Пензенская область получит из федерального бюджета на помощь сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 года.

Региону выделили 5 млн 103 тысячи 500 рублей из резервного фонда Правительства РФ. На эти деньги будет оказана поддержка 4 товаропроизводителям, где оказались повреждены многолетние плодовые и ягодные насаждения.

«Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», - отметил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее в пензенском минсельхозе рассказали о крупной компании, которая в Лунинском районе выращивает яблоки.

В этом году там из-за заморозков, повредивших большую часть цветоносов, с 609 га соберут только около 1 000 тонн фруктов.

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Источник — фото областного минсельхоза
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