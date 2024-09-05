ВТБ: средний и малый бизнес увеличил спрос на банковские гарантии

05.09.2024 | 15:51

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Клиенты среднего и малого бизнеса с начала года оформили в ВТБ более 15 тысяч банковских гарантий и аккредитивов, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Документарный портфель клиентов СМБ с начала года вырос на 20% и достиг 770 млрд рублей. Об этом заявил член правления ВТБ Руслан Еременко в рамках ВЭФ-2024.

Продажи документарных продуктов клиентам среднего и малого бизнеса ВТБ с начала года составили 450 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 22%. Треть объема продаж документарных продуктов приходится на клиентов Москвы и Московской области, 11% - на представителей Урала, 10% - на Поволжье.

В 2024 году по объему выданных гарантий лидируют клиенты отраслей транспорта и инфраструктурного строительства (22% всех продаж), жилищного и коммерческого строительства (14%), оптовой торговли (14%), машиностроения и металлообработки (13%).

Самыми востребованными являются гарантии исполнения контракта - на них приходится половина документарного портфеля банка. Еще 28% - на гарантии возврата аванса. В свою очередь, наибольший рост в гарантийном портфеле показали таможенные гарантии - их объем увеличился на 44%; гарантии возврата аванса и гарантии платежа - на 36% и 35% соответственно.

Дистанционные экспресс-гарантии по количеству сделок с января по июль выросли на 62%, по объему - вдвое. Представители малого бизнеса чаще используют онлайн-продукты, каждая вторая гарантия выдается в электронном виде.

«Экономические условия способствуют динамике гарантийного рынка. Растет число активных поставщиков в сегменте среднего и малого бизнеса. Со своей стороны, мы делаем процесс выдачи банковских гарантий максимально автоматизированным и простым. Благодаря этому сегодня каждая третья гарантия бизнесу выдается в электронном виде, а в сегменте малого бизнеса - каждая вторая. В целом гарантийная поддержка ВТБ позволяет клиентам сфокусировать внимание на развитии бизнеса и выполнить обязательства перед партнерами без отвлечения средств из оборота», – рассказал Руслан Еременко.

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