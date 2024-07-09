Названы самые востребованные у россиян сберегательные продукты

09.07.2024 | 16:02

Выяснилось, какие сберегательные продукты у россиян являются самыми востребованными. По словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, следуя за Центробанком, рынок сбережений демонстрирует максимальную доходность, ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п. п. с начала года. Самыми востребованными остаются краткосрочные и среднесрочные продукты, на которые приходится более 90% всех открытых вкладов.

«Мы находимся в проинфляционном цикле, когда инфляционные ожидания как профессиональных игроков финансового рынка, так и вкладчиков очень высоки. Центробанк стремится контролировать уровень инфляции, используя такой монетарный инструмент, как высокая ключевая ставка. В результате ее двузначные значения останутся нашей реальностью вплоть до начала 2025 года», - прокомментировал спикер.

Так, в первом полугодии текущего года в ВТБ открыли более 2,7 млн вкладов - это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,7 млн). Клиенты также открыли более 3 млн накопительных счетов с начала года. Средний чек одного вклада достиг 550 тыс. рублей, а счета - 345 тыс.

Помимо классических депозитов и накопительных счетов, в этом году розничным клиентам стал доступен еще один способ накопить деньги на любую финансовую цель для себя или третьих лиц - программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в течение 3 лет.