Сетевое издание|18+|Вторник|9 июл 2024|17:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+30oC
+31oC
Завтра | Ясно |
 

Экономика

Названы самые востребованные у россиян сберегательные продукты

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Выяснилось, какие сберегательные продукты у россиян являются самыми востребованными. По словам старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, следуя за Центробанком, рынок сбережений демонстрирует максимальную доходность, ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п. п. с начала года. Самыми востребованными остаются краткосрочные и среднесрочные продукты, на которые приходится более 90% всех открытых вкладов.

«Мы находимся в проинфляционном цикле, когда инфляционные ожидания как профессиональных игроков финансового рынка, так и вкладчиков очень высоки. Центробанк стремится контролировать уровень инфляции, используя такой монетарный инструмент, как высокая ключевая ставка. В результате ее двузначные значения останутся нашей реальностью вплоть до начала 2025 года», - прокомментировал спикер.

Так, в первом полугодии текущего года в ВТБ открыли более 2,7 млн вкладов - это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,7 млн). Клиенты также открыли более 3 млн накопительных счетов с начала года. Средний чек одного вклада достиг 550 тыс. рублей, а счета - 345 тыс.

Помимо классических депозитов и накопительных счетов, в этом году розничным клиентам стал доступен еще один способ накопить деньги на любую финансовую цель для себя или третьих лиц - программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в течение 3 лет.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте