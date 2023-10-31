Сетевое издание|18+|Вторник|31 окт 2023|09:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Рост цен на продукты тревожит россиян все сильнее

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В октябре обеспокоенность россиян ростом цен на продукты повысилась. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на оценку Центральным банком потребительских настроений.

«Обеспокоенность респондентов ростом цен на бензин, яйца, мясо и птицу в октябре была максимальной за год», - говорится в комментарии.

А вот об увеличении цен на соль и сахар россияне сообщали реже, чем в прошлом месяце.

Оценка населением наблюдаемой годовой инфляции в октябре повысилась на 0,1 процентного пункта к сентябрьским показателям - до 13,9%. В целом инфляционные ожидания людей в октябре снизились, но остаются на повышенном уровне, также подчеркнули в Банке России.

Как ранее отчитывался Росстат, в октябре сохранялись высокие темпы роста цен на овощи и фрукты, яйца, мясопродукты, хлеб, лекарства, легковые автомобили и бытовою технику, а также авиабилеты.

Что касается топлива, то за сентябрь бензин в России по сравнению с августом подорожал на 2,1%, дизельное топливо - на 6,2%. В октябре стоимость топлива в рознице начала снижаться на фоне мер, принятых правительством.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте