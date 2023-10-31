Рост цен на продукты тревожит россиян все сильнее

31.10.2023 | 09:04

В октябре обеспокоенность россиян ростом цен на продукты повысилась. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на оценку Центральным банком потребительских настроений.

«Обеспокоенность респондентов ростом цен на бензин, яйца, мясо и птицу в октябре была максимальной за год», - говорится в комментарии.

А вот об увеличении цен на соль и сахар россияне сообщали реже, чем в прошлом месяце.

Оценка населением наблюдаемой годовой инфляции в октябре повысилась на 0,1 процентного пункта к сентябрьским показателям - до 13,9%. В целом инфляционные ожидания людей в октябре снизились, но остаются на повышенном уровне, также подчеркнули в Банке России.

Как ранее отчитывался Росстат, в октябре сохранялись высокие темпы роста цен на овощи и фрукты, яйца, мясопродукты, хлеб, лекарства, легковые автомобили и бытовою технику, а также авиабилеты.

Что касается топлива, то за сентябрь бензин в России по сравнению с августом подорожал на 2,1%, дизельное топливо - на 6,2%. В октябре стоимость топлива в рознице начала снижаться на фоне мер, принятых правительством.