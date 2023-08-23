Банк «Кузнецкий» увеличил кредитный портфель корпоративных клиентов

23.08.2023 | 12:31

По итогам семи месяцев 2023 года кредитный портфель клиентов банка «Кузнецкий» - юридических лиц вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,6% и составил 3,34 млрд рублей. В сегменте малого и среднего бизнеса рост 9,8%, до 2,24 млрд рублей.

Качество кредитного портфеля улучшилось - доля просроченной задолженности снизилась с 5,07% до 3,81%.

Наиболее активно кредитами от банка пользовались компании, работающие в сфере производства (на них приходится 51,4% портфеля), а также торговли (12,2%).

Остатки на счетах клиентов выросли на 11,5% по сравнению с 2022 годом и достигли 2 млрд рублей.

«Банк «Кузнецкий» оказывает значительную поддержку предприятиям - мы предлагаем как свои выгодные кредитные продукты, так и льготные госпрограммы. Для нас важно, чтобы бизнес мог расти и развиваться, открывать новые производства, реализовывать импортозамещающие проекты и создавать дополнительные рабочие места. В конечном итоге от развития бизнеса во многом зависит и развитие экономики нашего региона», - отметил председатель правления Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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