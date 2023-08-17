За семь месяцев в банке «Кузнецкий» выросло число жилищных кредитов

17.08.2023 | 12:10

В банке «Кузнецкий» подвели итоги финансовой деятельности за семь месяцев 2023 года.

Чистый процентный доход банка вырос до 212,9 млн рублей (+26% относительно аналогичного периода прошлого года), чистый комиссионный доход - до 107,8 млн рублей (+7%), чистая прибыль - до 143 млн рублей (+53%).

Активы банка на 1 августа составили 7,14 млрд рублей (+7%), собственный капитал - 783,2 млн рублей (+20%).

«В июле сохранялись довольно высокие темпы роста кредитования. С начала года банк предоставил корпоративные кредиты на сумму 3,2 млрд рублей (+6,5%), из них субъектам малого и среднего предпринимательства - 1,8 млрд рублей (+22%). Кроме того, жители области тоже стали активнее обращаться к нам за кредитами - в целом выдача физическим лицам выросла на 25%, по жилищным кредитам - на 46%», - отметил председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Также в банке увеличился объем привлеченных ресурсов, в частности вклады населения и остатки на счетах клиентов.

Банк «Кузнецкий» обращает внимание на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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