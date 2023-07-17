Купюры в 5 и 10 рублей напечатали и готовятся ввести в оборот

17.07.2023 | 08:07

Планы по возобновлению печати 10-рублевых и изготовлению 5-рублевых купюр начали приводить в действие. В кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Московской области уже поступили такие банкноты, сообщает ТАСС.

«Пока в небольшом объеме», - уточняет издание.

Однако в ближайшее время поступления продолжатся, и тогда купюры направят для работы в отделения банка. Деньги имеют такой же вид, как те, что были в обороте до их замены монетами.

Ранее в пресс-службе пензенского отделения Центробанка рассказали, что злоумышленники чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов. Так, в первом квартале 2023 года в Пензенской области обнаружили 9 фальшивых купюр по 5 000 рублей, 3 - по 2 000, 4 - по 1 000.

Номиналом в 500, 200 и 100 рублей было зарегистрировано по 1 поддельной банкноте.

В мае Банк России опроверг выпуск 300-рублевой купюры с изображением тракториста в Новосибирске.