Купюры в 5 и 10 рублей напечатали и готовятся ввести в оборот

Планы по возобновлению печати 10-рублевых и изготовлению 5-рублевых купюр начали приводить в действие. В кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Московской области уже поступили такие банкноты, сообщает ТАСС.
«Пока в небольшом объеме», - уточняет издание.
Однако в ближайшее время поступления продолжатся, и тогда купюры направят для работы в отделения банка. Деньги имеют такой же вид, как те, что были в обороте до их замены монетами.
Ранее в пресс-службе пензенского отделения Центробанка рассказали, что злоумышленники чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов. Так, в первом квартале 2023 года в Пензенской области обнаружили 9 фальшивых купюр по 5 000 рублей, 3 - по 2 000, 4 - по 1 000.
Номиналом в 500, 200 и 100 рублей было зарегистрировано по 1 поддельной банкноте.
В мае Банк России опроверг выпуск 300-рублевой купюры с изображением тракториста в Новосибирске.
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