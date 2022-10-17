В Пензенской области замедлился рост цен на машины и смартфоны

17.10.2022 | 14:19

В Пензенской области в сентябре по сравнению с августом годовая инфляция замедлилась на 0,47% и составила 14,59%. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщает ЦБ РФ.

«Это по-прежнему выше, чем в Приволжском федеральном округе (14,07%) и в целом по России (13,68%). На ценовую динамику в регионе в основном повлияли расширение предложения некоторых товаров, сдержанная потребительская активность граждан и действие государственных мер поддержки российских сельхозпроизводителей», - уточняют специалисты.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в сентябре снизился с 15,88% (в августе) до 14,43%. Это связывают с расширением предложения отдельных продуктов питания (к примеру, овощей и фруктов, мясной и молочной продукции), расширением географии импорта и объемов поставок, государственными мерами поддержки.

Что касается непродовольственных товаров, то в этой категории также наблюдается снижение - с 17,75% до 17,52%.

«Слабая потребительская активность на фоне повышения склонности граждан к сбережению и ограниченного ассортимента предлагаемых к продаже моделей и комплектаций способствовала замедлению годового роста цен на легковые автомобили.

В сентябре по-прежнему отмечалась коррекция цен (после их всплеска в марте) на ряд товаров длительного пользования. В связи с этим продолжилось ускорение годового снижения цен на смартфоны, телевизоры, а также уменьшение годового прироста цен на холодильники и микроволновые печи. На динамике стоимости этих товаров сказалось и расширение предложения некоторых из них благодаря налаживанию механизма параллельного импорта», - поясняет ЦБ РФ.

А вот прирост цен на услуги в сентябре достиг 10,17% (в августе было 9,42%). Причины - возросший спрос на туристические путевки и увеличение издержек поставщиков отдельных услуг.

«Рост спроса на путевки в Египет и страны Юго-Восточной Азии в условиях действующих ограничений на ряд других зарубежных направлений привел к увеличению темпов прироста цен на услуги заграничного туризма в целом. Удорожание автозапчастей привело к ускорению годового роста стоимости полиса автострахования», - отмечают специалисты.