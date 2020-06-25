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Экономика

Банк «Кузнецкий» одобрил кредиты по госпрограммам более чем на 100 млн

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С начала осуществления комплекса антикризисных мер, подготовленных ЦБ РФ и Правительством России в связи с пандемией, банк «Кузнецкий» одобрил кредитов на поддержку предприятий наиболее пострадавших экономических отраслей в сумме более 100 млн рублей.

Ранее банк одним из первых подписал соглашения с Минэкономразвития России по двум госпрограммам субсидирования под 0% и 2% годовых на выдачу заработных плат сотрудникам предприятий малого бизнеса. Обеспечение по обоим кредитам предоставляет корпорация ВЭБ.РФ.

«Задача банка «Кузнецкий» в реализации антикризисных программ господдержки - максимально оперативно обеспечить финансовую стабильность для регионального бизнеса. Предприниматели, сохраняющие бизнес и кадровый потенциал, работают в парадигме социальной, предпринимательской и экономической ответственности не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

Мы видим, что программы поддержки востребованы, значит, предприятия планируют возобновить деятельность в прежнем объеме. Поэтому есть основание говорить, что экономический кризис, связанный с началом пандемии, фактически преодолен», - отметил председатель правления банка Михаил Дралин.

Напомним, что в соответствии с механизмом программы, если предприниматель получит кредит и в течение полугода (и в срок до 01.04.2021) сохранит 90% рабочих мест, государство полностью выплатит кредитную задолженность. В случае если сохранены будут 80% рабочих мест, государство выплатит половину кредита и процентов по нему.

Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выдачу зарплаты сотрудникам, погашение кредитов и другую экономическую деятельность. Для микро- и малых предприятий принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному ОКВЭД.

Новая программа кредитования предполагает выплату средств, рассчитанных в соответствии с условиями Постановления Правительства РФ № 696. Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией. Срок погашения - 1 апреля 2021 года.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года - в публичное акционерное общество.

ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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