Группа компаний «Дамате» открыла 200 новых вакансий

02.06.2020 | 13:31

В ГК «Дамате» стартовала кампания по набору персонала на новый завод по глубокой переработке индейки, расположенный в Пензенской области. Открыто более 200 вакансий по различным направлениям.

Ждут как соискателей без квалификации (грузчиков, операторов производственных линий, укладчиков-упаковщиков), так и узкопрофильных специалистов и руководителей. Требуются главный технолог и технологи производственной службы, ветеринарные врачи, инженеры АСУ ТП, специалисты отделов качества.

Рабочие будут трудиться на ультрасовременном заводе в селе Овчарном Нижнеломовского района, не имеющем аналогов в России по уровню автоматизации, с оборудованием от ведущих мировых производителей.

Заместитель генерального директора «Дамате» по персоналу Полина Коннова подчеркнула, что даже в это непростое время компания продолжает реализацию намеченных планов. Пока новый завод находится в финальной стадии запуска, уже набирается команда. Все трудоустроенные получат возможность пройти стажировку на действующем заводе по убою и переработке индейки, а с момента открытия нового предприятия они перейдут туда.

«Мы традиционно предлагаем достойный уровень заработной платы, возможность профессионального и карьерного развития, соблюдение всех норм Трудового кодекса Российской Федерации, а также дополнительные программы лояльности», - пояснила Полина Коннова.

Так, для сотрудников создана «Программа по организации доставки персонала», предусматривающая подвоз к месту работы. Более 67 единиц транспорта ежедневно доставляют рабочих из Пензы, Заречного, Каменского, Спасского, Земетчинского, Пачелмского, Мокшанского и Наровчатского районов.

Трудиться в «Дамате» могут не только те, кто живет в Пензенской области, но и соискатели из других субъектов России. Специалистам и руководителям из других районов и регионов страны компания оказывает помощь в переезде и предоставляет служебное или арендованное жилье.

Об открытых вакансиях можно узнать в отделе персонала по телефону 8 (8412) 308-303 или на сайте hh.ru. Также можно направить резюме на почту personal_UK@acdamate.com.