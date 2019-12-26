26.12.2019 | 09:11

В конце года принято подводить итоги: вспоминать, что успешно было реализовано, а над чем еще предстоит поработать. Региональный директор операционного офиса «Пензенский» «Альфа-Банка» Евгений Семенов рассказал о тенденциях уходящего 2019 года и о том, каким он стал для «Альфа-Банка» в Пензе.

- Поделитесь, с какими итогами завершаете год?

- Уходящий год был насыщенным. Его нельзя назвать простым, но результаты, с которыми мы подходим к концу года, не могут не радовать. Заметных успехов мы достигли в сегментах малого и среднего бизнеса. Количество активных клиентов увеличилось на четверть в среднем бизнесе и почти вдвое в малом, причем среди них появились и крупнейшие организации города.

В филиале создана комплексная система обслуживания корпоративных клиентов. Мы предлагаем как классические банковские продукты (расчетно-кассовое обслуживание, проведение кассовых и валютно-обменных операций, кредитование, депозиты), так и более сложные услуги, ориентированные на конкретного клиента.

- А что касается розничных клиентов? «Альфа-Банк» ведет активную работу в этом направлении.

- Одним из ключевых направлений работы банка по-прежнему остается обслуживание населения. За год количество розничных клиентов увеличилось примерно на 30%. Жители Пензы выбирают «Альфа-Банк» для размещения средств на депозитах, получения кредитов.

Мы предлагаем оптимальные по доходности условия размещения средств, специальные предложения для различных категорий клиентов. Но самыми востребованными остаются карточные продукты банка: рост выдачи кредитных карт с начала года составил порядка 20%.

Мы много сделали для того, чтобы отделение «Альфа-Банка» в Пензе получило в свое распоряжение эмбоссер по изготовлению банковских карт. И с ноября этого года у нас появилась возможность оформлять клиенту карту, готовую к использованию, всего за полчаса. Ведь ситуации, когда карту нужно получить оперативно, случаются очень часто.

- Но это не все новшества. Недавно в Пензе открылся кассовый центр «Альфа-Банка». Какие преимущества это дает клиентам?

- Действительно, осенью этого года мы открыли кассовый центр, который ориентирован на все операции с наличностью: инкассацию, пересчет, подготовку для сдачи в ЦБ. Это позволит нам увеличить эффективность работы с наличностью, что, уверен, оценят наши клиенты.

- В банковской сфере довольно жесткая конкуренция - кредитные организации оперативно реагируют на запросы клиентов. Легко ли удерживать лидирующие позиции в таких условиях? В чем вы видите основные конкурентные преимущества «Альфа-Банка» в Пензе?

- Современную жизнь невозможно представить без мобильных устройств. Благодаря цифровым сервисам «Альфа-Банка» сегодня наши клиенты могут круглосуточно оставаться на связи с банком. Уже сейчас большую часть операций можно выполнить с помощью мобильного приложения или интернета. Это касается как населения, так и компаний. С любого мобильного гаджета из любой точки мира наши клиенты управляют своими счетами, делают переводы, оформляют заявки на кредиты и многое другое.

- То есть со временем вы планируете полностью перевести услуги в онлайн-режим?

- Нет, мы не отказываемся от традиционного формата оказания банковских услуг, а наоборот, развиваем сеть своих офисов и поддерживаем оптимальное качество обслуживания в них. Клиенты, которым удобно обращаться за услугами в отделение, будут всегда.

- Какие предложения банка наиболее популярны у жителей Пензы в предновогоднее время?

- Одной из наиболее востребованных остается кредитная карта с 100-дневным льготным периодом. В предновогодние месяцы люди стали чаще пользоваться этой картой. В целом с начала года количество держателей кредитных карт банка в Пензе увеличилось на 20%.

Также в 2019 году востребованными оставались и дебетовые карты с кешбэком. На первый взгляд, это обычные карты для оплаты товаров и услуг. Однако за покупки по такой карте клиенты получают на счет до 10% от стоимости товаров. Она не только выгодная с финансовой точки зрения, но и удобная. Карту можно заказать через мобильное приложение, и курьер доставит ее в любое место и время. Или можно за несколько минут оформить ее в офисе банка.

- Ставки по вкладам значительно снизились в последнее время. Какие альтернативы может предложить «Альфа-Банк» жителям Пензы? Насколько такие продукты популярны?

- Уровень ставок как по кредитам, так и по депозитам напрямую зависит от ключевой ставки, которую устанавливает Банк России. Сейчас ставка достигла рекордно низких значений - 6,25%. Но если на недорогие кредиты клиенты реагируют позитивно, то низкие ставки по вкладам, наоборот, приводят к снижению интереса.

Как альтернативу традиционному способу сбережения мы предлагаем нашим клиентам разнообразные инвестиционные инструменты с более высокой доходностью.

Традиционно в России они не пользовались большой популярностью. Но в последнее время тенденция начала меняться. И уже по итогам 2019-го я могу сказать, что спрос на инвестпродукты у жителей Пензы с начала года увеличился на 20%.

- Но ведь доходность по ним не гарантирована?

- Конечно, нужно понимать, что возможность получить более высокий доход предполагает и определенный риск. Мой совет: выбирая тот или иной продукт, всегда исходите из поставленных задач и желаемого результата, взвешивайте все возможные риски. Но ведь, как известно, кто не рискует, то не пьет шампанского.

- Действительно, уже совсем скоро бокалы жителей всей страны под бой курантов наполнятся шампанским. Что вы пожелаете вашим клиентам, а также всем жителям Пензы в наступающем году?

- Желаю всем стабильности и финансового благополучия. Любые события в жизни легче переживать, если есть надежный партнер, на которого можно опереться.