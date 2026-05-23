В «Доме Мейерхольда» сделают передвижной зрительный зал

В Пензе начали заменять оборудование в центре театрального искусства «Дом Мейерхольда», рассказали в региональном правительстве.
Сезон намерены открыть уже в обновленном интерьере.
В камерном зале полностью поменяют световое и звуковое оборудование, внедрят современные технические решения.
Зрительный зал хотят сделать передвижным, а сцену мобильной. Все будет меняться в соответствии с пожеланиями сотрудников центра.
Кроме того, в зрительном зале собираются установить проектор и экран для демонстрации фильмов.
«В связи с началом технического переоснащения «Театр Доктора Дапертутто» с 28 мая временно переедет на большую сцену Пензенского областного театра «Кукольный дом», - предупредили в правительстве.