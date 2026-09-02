Областной архив перейдет в ведение регионального минкультуры

Культура

Областной архив перейдет в ведение регионального минкультуры
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Областной госархив передадут в ведение регионального минкультуры. Обсуждение проекта соответствующего постановления началось в среду, 2 сентября, и продлится до 8-го числа.

«Заменить исполнительный орган Пензенской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Пензенской области», в лице Министерства по делам архивов Пензенской области на Министерство культуры и туризма Пензенской области», - говорится в документе.

Руководителю учреждения поручается внести необходимые корректировки во внутренний устав, а региональному минфину - подготовить изменения закона о бюджете.

Постановление вступит в силу со дня официального опубликования, сказано в проекте.

О грядущей ликвидации министерства по делам архивов стало известно в начале июня. Главе ведомства Зуфяру Бибарсову предписали уведомить служащих об увольнении в связи с упразднением госоргана и расторгнуть заключенные контракты (договоры).

В том же постановлении говорилось о расформировании областного министерства по охране памятников истории и культуры с передачей его полномочий региональному минкультуры. 17 августа был опубликован новый документ, приостановивший процедуры на неопределенный срок.

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