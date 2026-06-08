Согласован проект реставрации усадебного дома в Старой Потловке

Согласована научно-проектная документация на реставрацию усадебного дома в имении Надежды Рихтер в Старой Потловке (Колышлейский район). Он признан объектом культурного наследия регионального значения.

После анализа архивных данных и оценки имеющегося состояния постройки принято решение вернуть ей облик, который был в начале ХХ века.

«Предусмотрено восстановление утраченных деревянных конструкций стен, перекрытий, крыши и веранд, перекрытий пола и чердака, фасадной обшивки и декора, фальцевой кровли над всем объемом здания, паркетных, дощатых и бетонных полов, печей и камина, деревянных заполнений оконных и дверных проемов», - перечислили в региональном министерстве охраны памятников истории и культуры.

Надежда Рихтер - известная благотворительница конца XIX - начала XX вв., много сделавшая для просвещения сельских детей. Поместье в Старой Потловке принадлежало ей как родовое.

В 2015 году здесь случился сильный пожар, от некоторых построек осталось пепелище. У центрального дома - образца стиля эклектики рубежа веков - сохранился лишь фундамент. В поддержку реставрации выступили звезды оперы и балета.