В Пензе предпринимателю продали старинный дом на Чкалова, 14

В Пензе предприниматель выкупил у города объект культурного наследия на улице Чкалова, 14.

Ранее сообщалось, что нежилое здание продают за 1 рубль.

Одноэтажный деревянный дом с элементами модерна построен в конце XIX века. Его площадь - 195,9 кв. м. Сейчас объект находится в неудовлетворительном состоянии.

«В соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи муниципального имущества новый собственник исторического здания обязан в течение 7 лет организовать проведение работ по сохранению объекта культурного наследия», - сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Ранее стало известно, что в Пензе вернулись к вопросу о сохранении одного из домов бывшей усадьбы купца И. Е. Мартышкина (Красная, 70). Здание также выставляли на продажу, однако желающих приобрести его не нашлось.