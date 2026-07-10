Опубликована подробная программа Лермонтовского праздника в Пензе

Администрация Пензы опубликовала подробную программу Лермонтовского праздника (0+), который состоится в пятницу, 10 июля, в сквере, носящем имя поэта.

Мероприятие начнется в 12:00.

«Жителей и гостей областного центра ждут концертные выступления и чтение стихов поэта, а также музыкально-поэтический спектакль «Он не договорил» в исполнении губернаторского ансамбля солистов «Старгород» и солистов Центра русской хоровой и вокальной культуры», - рассказали в мэрии.

Собравшиеся смогут увидеть дефиле в классическом стиле образца XIX века от членов студии историко-бытового танца «Легенда», принять участие в хороводе, старинных русских, татарских, мордовских и чувашских играх, а также мини-конкурсах на знание пословиц и поговорок.

Во время праздника будет работать радиогазета, рассказывающая о Лермонтове и о вкладе разных народов России в развитие отечественной культуры.

В сквере организуют экспозиции из фондов Централизованной библиотечной системы Пензы и областного объединения государственных литературно-мемориальных музеев.

Основные торжества по случаю 55-го Всероссийского Лермонтовского праздника (0+) традиционно пройдут в музее-заповеднике «Тарханы». Там гостей ждут 11 июля.