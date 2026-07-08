Утверждено охранное обязательство на дом на Красной, 75в, в Пензе

Утверждено охранное обязательство на дом № 75в на улице Красной в Пензе. Соответствующий приказ появился на сайте регионального министерства по охране памятников истории и культуры в среду, 8 июля.

Деревянное 1,5-этажное строение, возведенное в начале XX века, внесено в перечень выявленных объектов культурного наследия регионального значения. Снести его, таким образом, нельзя.

В июне специалисты обследовали состояние объекта и признали его неудовлетворительным. Дом заброшен и разрушается, а на прилегающей территории скапливается мусор.

В приложении к приказу оговаривается: в течение 2 лет собственник должен разработать научно-проектную документацию. В целом на организацию сохранения объекта культурного наследия (включая консервацию, ремонт и реставрацию) отводится 7 лет.

На владельца возлагаются обязанности поддерживать постройку в надлежащем техническом и противопожарном состоянии. Работы, сопряженные с изменением внешнего облика дома, запрещены.

Нельзя размещать на объекте и наружную рекламу, за исключением уведомлений о зрелищных, культурно-просветительских и развлекательных мероприятиях.

Аналогичное обязательство министерство по охране памятников истории и культуры ранее утвердило для теремов в Ахунах.