Второй этнофестиваль «Абашевские узоры» будет более масштабным

21-23 августа на Юбилейной площади в областном центре проведут второй этнофестиваль «Абашевские узоры», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В Год единства народов России Пенза снова станет местом, где переплетутся нити традиций, заиграют краски народного искусства», - написал глава региона в своем канале в MAX.

Коллективы, которые будут выступать перед гостями фестиваля, выберет художественный совет. В него вошли представители органов власти и пензенские артисты-«народники».

«Планируется пригласить на «Абашевские узоры» ведущих исполнителей фолка нашей страны - как широко известных, так и набирающих популярность, а также гостей из Беларуси и Узбекистана. Конечно, на большую сцену выйдут и народные коллективы из Пензенской области», - рассказал Олег Мельниченко.

Он поставил задачу провести фестиваль более масштабно.

«Сейчас мы закладываем традиции «Абашевских узоров». Важно искать новые креативные подходы, чтобы этническое творчество во всех его проявлениях нашло отклик в сердцах как можно большего числа людей», - подчеркнул губернатор.