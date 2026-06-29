В Пензенскую область привезут копию Годеновского креста

Культура

В Пензенскую область привезут копию Годеновского креста
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В Пензенскую область привезут точную копию Годеновского креста. Она пробудет в регионе с 4 по 27 июля.

Встреча состоится 4 июля в 16:00 в Петропавловском храме (Рахманинова, 53). Там святыня пробудет до 16:00 6-го числа, потом ее перенесут в храм Андриана и Наталии (генерала Глазунова, 10).

Далее церковнослужители объедут разные храмы епархии. Поклониться кресту смогут жители не только Пензы, но и Заречного, Городища, Бессоновки, Мокшана, Нижнего Ломова, Каменки, Кондоля и Шемышейки.

Детально изучить расписание можно на сайте епархии.

Годеновский крест - уникальная святыня, обретенная чудесным образом. По преданию, он явился пастухам из воздуха на Сахотском болоте недалеко от Ростова Великого в 1423 году и до 1940-го пребывал в Крестовоздвиженском храме села Никольский Погост (Шуйская епархия), потом очутился в храме святителя Иоанна Златоуста села Годеново (Переславская епархия). С 2022 года его копию провезли по всей России.

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