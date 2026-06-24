На XVI Всероссийском сельском Сабантуе будет бесплатный Wi-Fi

Культура

На XVI Всероссийском сельском Сабантуе будет бесплатный Wi-Fi
Печать
Max

На XVI Всероссийском сельском Сабантуе (0+), который организуют в субботу, 27 июня, в селе Малый Труев Кузнецкого района, будет доступен Wi-Fi.

Пользоваться общедоступной сетью Sabantuy_Free можно будет бесплатно с любого смартфона.

Потребуется включить Wi-Fi на устройстве, выбрать сеть и авторизоваться с помощью бесплатного звонка или СМС.

«Если возникнут проблемы с подключением к публичной сети, вы можете сообщить модераторам о проблеме во вкладке «Обратная связь». Также можно прибегнуть к помощи волонтеров, их легко определить по фирменной одежде с логотипом Сабантуя-2026», - сообщили организаторы праздника.

Сабантуя пройдет на территории общей площадью порядка 20 гектаров. С 10:00 до 16:00 запланированы национальные и спортивные игры, конные соревнования, детский Сабантуй, выставка военной и сельхозтехники, с 12:00 до 13:00 - торжественное открытие праздника. Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
сабантуй праздник связь
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!