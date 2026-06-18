В Спасске законсервировали здание городской администрации

В Спасске здание городской администрации (улица Красная, 26), признанное объектом культурного наследия регионального значения, остается в полуразрушенном состоянии.

8 февраля этого года часть строения обвалилась. Никто из людей не пострадал.

Случившимся заинтересовалась прокуратура и организовала проверку. Представители надзорного органа собирались оценить соблюдение охранного обязательства при содержании здания в надлежащем техническом состоянии.

Как рассказали в администрации Спасского района, сейчас объект законсервирован.

«После проведения технической экспертизы и оценки состояния здания будет принято решение о проведении ремонтных работ», - сообщил представитель администрации на странице губернатора во «ВКонтакте».

Двухэтажное каменное строение в классическом стиле, возведенное в конце ХIХ века, принадлежало купцу Исачкину. Впоследствии там размещалось казначейство.